La sala civil del Tribunal Superior ha confirmat la condemna a una metgessa especialista en ginecologia per negligència en el seguiment de l’embaràs d’una pacient. La dona va patir una complicació greu, una preeclàmpsia, que va forçar l’avançament del part quan encara no s’havien complert les 25 setmanes de gestació i que el nadó nasqués amb “prematuritat extrema”. La sentència confirma íntegrament la indemnització que va fixar el pronunciament de la Batllia –que la metgessa discutia– i la doctora haurà d’abonar a la mare 13.000 euros i prop de 21.000 a la filla per les conseqüències físiques i psicològiques patides. La conclusió del tribunal és que l’especialista no va practicar totes les exploracions necessàries per al diagnòstic precoç.