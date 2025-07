Ferit lleument un motorista en un xoc amb un turisme a la rotonda d’Erts

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un motorista de 37 anys va resultar ferit ahir al matí en un accident a la rotonda d’Erts. L’home va haver de ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de de Meritxell pel SUM. Els bombers, que van ser els primers a arribar, van atendre la víctima al lloc dels fets. L’home va rebre l’alta mèdica poques hores després, segons fonts hospitalàries.

L’accident es va produir per una topada entre la moto i un turisme que circulava en sentit nord, a la sortida del punt rodó cap a Arinsal. Segons la policia, la motocicleta va col·lidir per darrere amb el cotxe, que s’havia aturat davant d’un pas de vianants per deixar passar una persona. Tots dos vehicles són de matrícula andorrana.

El sinistre entre el cotxe i la motocicleta va provocar retencions en sentit sud a la CG-4, en direcció la Massana, segons va informar Mobilitat.