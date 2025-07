Publicat per

El cap de Govern, Xavier Espot, va refermar ahir a Sevilla el compromís d’Andorra amb el multilateralisme i la cooperació internacional en el marc de la IV Conferència internacional de les Nacions Unides sobre el finançament per al desenvolupament (FFD4). Durant la intervenció en el debat general, Espot va posar l’accent en la necessitat de reformar l’arquitectura financera global perquè sigui “més inclusiva i representativa”, i perquè “les veus de tots els estats, grans i petits, desenvolupats i en desenvolupament, siguin escoltades i tingudes en compte”.

Andorra s’ha adherit a la nova Plataforma d’Acció de Sevilla, un marc global per al finançament del desenvolupament sostenible que estableix accions concretes derivades del document final de la conferència. A més, Espot va anunciar l’adhesió del país a la declaració conjunta dels estats iberoamericans, que reclama un multilateralisme més eficaç per abordar les diverses prioritats de desenvolupament dels països participants.

En el seu discurs, el cap de Govern va alertar que, en l’àmbit mundial, només s’ha assolit un terç dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fet que considera un clar senyal d’alarma per a la comunitat internacional. En aquest context, va destacar les polítiques impulsades des d’Andorra, com ara l’emissió de bons verds, socials i de sostenibilitat, i la creació d’un fons verd per donar suport a la transició energètica.

Espot també va mantenir una reunió bilateral amb el viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel. Tots dos van tractar l’estat de les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea i van analitzar vies per reforçar la cooperació entre els seus països, coincidint amb el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques. A més, van abordar el rol dels estats petits en les institucions internacionals.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va reunir-se amb el vicecanceller de Panamà, Carlos Hoyos, i va participar en la reunió extraordinària de ministres iberoamericans, tret de sortida a la preparació de la Cimera del 2026.