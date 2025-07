La coordinadora aposta per la creació d'un sindicat d'habitatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha anunciat l’inici d’un procés per constituir un sindicat d’habitatge a Andorra, "davant la falta de resposta del Govern" per la crisi del sector. La decisió sorgeix després d’un procés intern de debat i participació dins del col·lectiu, i es considera un pas necessari davant el que denuncien com una “aposta pel diàleg” de l'executiu que “no és més que un nou intent per desactivar la mobilització popular”. Segons exposen, “les regles del joc ja estan fixades, i toca jugar la partida amb les millors cartes possibles”, deixant clara la voluntat d’organitzar-se per defensar casos concrets des d’una òptica col·lectiva i combativa.

Habitatge digne pretén reprendre l’esperit de lluites anteriors com la campanya contra “la trampa del fill” i es fixa com a objectiu organitzar la resistència “cas per cas, lloguer per lloguer, hipoteca per hipoteca, blocs d’habitatges i barris sencers”, sempre al servei de les classes treballadores del país. El punt de partida d’aquesta nova línia de treball serà una jornada formativa el pròxim divendres 4 de juliol, on es detallaran els objectius i la metodologia del nou sindicat.

Amb aquesta iniciativa, la Coordinadora fa un pas endavant per institucionalitzar la lluita per l’habitatge digne, després d’un recorregut marcat per mobilitzacions, denúncies públiques i una crítica constant a la política d’habitatge del Govern, especialment arran de l’aprovació de la Llei Òmnibus i la seva implementació.