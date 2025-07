El col·legi de nutricionistes denuncia un cas d'intrusisme a l'FC Andorra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes d’Andorra (CDNA) ha emès un comunicat aquest dimarts on expressa la seva preocupació davant la incorporació per part del Futbol Club Andorra d'un professional que estaria exercint funcions pròpies d’un dietista-nutricionista esportiu sense disposar de les autoritzacions requerides. Segons l’anunci recent del Futbol Club Andorra sobre la incorporació del cos tècnic liderat per Ibai Gómez, el professional que podria estar assumint aquestes funcions seria Daniel Soriano, tot i que el comunicat del CDNA no en menciona explícitament el nom.

Segons informa el CDNA, el professional en qüestió no comptaria amb la titulació universitària oficial pertinent, ni amb la inscripció al col·legi professional ni amb el registre sanitari necessari per dur a terme activitats de dietètica i nutrició al país. L'entitat recorda que el dietista-nutricionista esportiu és un professional sanitari clau, especialment en àmbits com la prevenció i recuperació de lesions, l’optimització energètica i el manteniment de la salut de l’esportista i que la seva tasca va "molt més enllà de la simple planificació de menús o la recomanació de suplements".

El Col·legi subratlla que, tot i treballar sovint en coordinació amb equips tècnics i mèdics, aquests professionals han d’estar degudament acreditats segons la normativa andorrana. A més, denuncia un augment de l’intrusisme en el sector, amb persones provinents d’àmbits com el fitness, el coaching de salut o la medicina integrativa exercint sense la formació ni col·legiació adequada, fet que "suposa un risc significatiu per a la salut i la seguretat dels ciutadans".