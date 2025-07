Cinc estudiants guanyen el Premi Nacional a l'Estudi

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un any més, el Govern ha guardonat als cinc alumnes amb el millor expedient acadèmic de batxillerat i el batxillerat professional del país amb el Premi nacional a l'estudi. Enguany, els guanyadors han estat Oriol Alís, de l'Escola Andorrana de Batxillerat; Cesc Joval, del batxillerat de ciències i tecnologia del Col·legi Espanyol María Moliner; Clara Vila, del batxillerat en secció europea del Lycée Comte de Foix; Andrea Caldas, del batxillerat professional de tècnic auxiliar en cures d'infermeria al Centre de Formació Professional d'Aixovall; i Madina Khadidja, del batxillerat professional en assistència a la gestió d'organitzacions i activitats al Lycée Comte de Foix. La dotació d'aquest curs s'ha establert en 3.000 euros i el pagament de les despeses de la matrícula de tots els cursos dels estudis al país o l'estranger.

Durant l'acte, acollit a la sala d'exposicions de l'Espai Galobardes de Canillo, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat que amb el guardó no només es reconeix l'expedient, sinó que "és un reconeixement a una actitud, a una manera d’entendre l’educació com a eina de progrés individual, però també col·lectiu". Baró també ha assenyalat l'esforç dels joves que, sovint, passa desapercebut, però que se li ha de donar mèrit quan es combinen estudis, activitats extraescolars i temps lliure.

El titular d’Educació ha reiterat el compromís del Govern amb la formació integral dels joves. Enguany, se celebra la vint-i-tresena edició dels premis, que ja han permès reconèixer vuitanta-nou alumnes. També ha estat present el secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.

Entrant al detall, Alís ha declarat que continuarà la seva formació amb el grau en enginyeria mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de Madrid o a la Universitat Carlos III de Madrid. "Encara no ens han donat les notes d'amissió, però m'agradaria poder anar a Madrid", ha assenyalat. Per la seva banda, Joval continuarà formant-se amb el grau de medicina a la Universitat de Barcelona, una branca que "no li ve des de petit", però que "s'alinea molt bé amb el que vull ser i amb com soc". Tant Vila com Khadidja marxaran cap a França per fer un grau en ciències polítiques a l'Institut d'Estudis Polítics Sciences Po de París i una llicència en llengües estrangeres aplicades a la Universitat de Tolosa, respectivament. Finalment, Caldas serà l'única que es quedarà al país fent el bàtxelor en infermeria a la Universitat d'Andorra.