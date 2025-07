Aprovat el Reglament de qualificació dels conductors de mercaderies i viatgers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament de qualificació i de formació continua als conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera (CAP). L'objectiu és adaptar les competències a les noves exigències del mercat i a la normativa europea, garantint la seva capacitació per accedir i exercir l'activitat.

El CAP, que s'aplica als conductors professionals de mercaderies (C, CE, C1 i C1E) i de viatgers (D, DE, D1 o D1E) estableix que s'ha de fer una qualificació inicial i, després, una qualificació continuada, cada cinc anys. La formació serà impartida per les associacions autoritzades pel Govern, responsable d'organitzar els cursos i definir-ne la durada.

El nou Reglament també rebaixa l'edat per poder accedir als permisos de conduir. Per a les categories C i CE, així com les D1 i D1E (en els serveis regulars nacionals) es passa dels 21 als 18 anys, i per a tota la categoria D es baixa dels 24 als 21.Les persones amb permís de residència podran exercir sense necessitat d'obtenir prèviament la qualificació inicial del CAP, però hauran de completar la formació en un termini màxim de sis mesos. També es permet conduir a les persones majors de 70 anys, sempre que superin uns controls mèdics més exhaustius, que recull la modificació.