Acord entre el Raonador del Ciutadà i l'UdA per fomentar la defensa dels drets fonamentals

El Raonador del Ciutadà i la Universitat d'Andorra (UdA) han signat un acord amb l'objectiu de promoure iniciatives conjuntes en la formació, recerca i gestió, amb un enfocament especial en la defensa dels drets fonamentals i la promoció dels valors democràtics.

La signatura, formalitzada pel Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, i pel rector de l'UdA, Juli Minoves, estableix un acord de cinc anys prorrogables. Entre les accions previstes destaquen l'oferta d'estades formatives per a estudiants de l'UdA a l'oficina del Raonador, així com la possibilitat de desenvolupar projectes finals de bàtxelor o de màster. Cañada ha assenyalat que "amb aquest conveni, ambdues institucions refermen el seu compromís compartit amb la formació de qualitat, la recerca aplicada i la promoció dels drets humans, la igualtat i la no discriminació, contribuint a enfortir el teixit institucional i educatiu del país"