Acord amb Amazon per acompanyar la transformació digital

El Govern, a través d’Andorra Digital, va rubricar ahir un acord estratègic de col·laboració amb Amazon Web Services (AWS) “que marca una fita en la transformació digital del país”, va defensar l’executiu. L’aliança abraça cinc àrees clau d’actuació, que afecten sector públic i privat.

En primer lloc, la modernització del sector públic: AWS proporcionarà tecnologies cloud, serveis d’anàlisi de dades i solucions d’intel·ligència artificial. El segon aspecte és el desenvolupament del talent digital, amb programes formatius per a estudiants, docents i professionals tècnics, incloent-hi certificacions AWS i recursos educatius avançats. En tercer lloc, s’afavorirà la transformació digital empresarial: les empreses, especialment les pimes, tindran accés a eines i serveis per potenciar la seva presència digital. L’acord inclou suport específic per al desenvolupament del comerç electrònic, la implementació de solucions d’intel·ligència artificial i l’enfortiment de la ciberseguretat. Un quart àmbit és acompanyar la transformació digital del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària amb projectes de col·laboració per impulsar “una medicina personalitzada, preventiva i participativa a través de la implementació de solucions digitals”. Finalment, AWS i el Govern treballaran conjuntament en el desenvolupament d’una arquitectura digital segura i alineada amb els estàndards europeus.

Un dels eixos d’actuació és la gestió sanitària



“Aquest acord representa un pas decisiu en la modernització digital d’Andorra”, va assenyalar el director d’Andorra Digital, David Vicente. La implementació d’aquestes iniciatives començarà de manera immediata, amb un pla de desenvolupament progressiu, va apuntar l’executiu.