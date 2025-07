El Superior atenua la pena a l’expolicia assetjador

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior va rebaixar lleugerament la condemna a un expolicia amb trastorns mentals que va assetjar una família durant l’any 2020. La reducció de la condemna va ser molt lleu, de sis mesos a quatre, lligada al fet que l’acusat seguís un tractament psiquiàtric per la seva condició.

Corts va condemnar l’home per un delicte continuat d’assetjament després de protagonitzar una campanya obsessiva i sostinguda contra una família, amb accions reiterades d’intimidació, insults i danys materials que es van allargar durant gairebé deu mesos, entre el maig del 2020 i el febrer del 2021.

Segons la sentència, l’assetjador va iniciar el contacte a través de les xarxes socials durant el confinament, fent-se passar per un antic conegut del marit de la víctima. A partir d’aquí, va començar a enviar missatges i a deixar objectes ofensius i denigrants a la porta del domicili familiar i del despatx professional del marit. Entre els elements deixats hi havia preservatius, excrements de gos, ampolles buides i fins i tot una creu amb un Crist, així com cartes amb insults greus i expressions de contingut sexual, homòfob, masclista i vexatori, dirigides tant als adults com als fills, alguns menors d’edat.

Les cartes, sovint anònimes i signades amb noms falsos, contenien acusacions, burles sobre l’aspecte físic, referències a suposats problemes de salut i sexuals, així com suggeriments explícits i amenaces. En alguns casos, es va fer passar per coneguts de la família, utilitzant números de telèfon estrangers per enviar missatges, fins i tot a un fill el dia del seu aniversari. L’home també va causar danys materials en forçar el bombí de la porta del bloc de pisos.