La policia deté al Pas un contrabandista amb 2.150 paquets de tabac

La policia va detenir la matinada passada a la frontera amb França un home no resident de 28 anys com a presumpte autor d’un delicte de contraban de tabac. L’actuació es va produir en un aparcament a l’entrada del Pas de la Casa, on agents de duana van localitzar l’individu dins d’un vehicle amb matrícula francesa carregat de bosses plenes de tabac. En total, es van comissar 2.150 paquets, valorats en més de 8.400 euros.

El cap de setmana passat, també al Pas de la Casa, es va produir una altra detenció per contraban. Un home no resident de 29 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa. L’individu va ser detectat per un agent fora de servei, que el va veure amb dues bosses carregades de tabac mentre cridava per alertar altres membres del seu grup de la presència policial. Tot i rebre l’ordre d’aturar-se, va intentar fugir, però l’agent el va retenir fins a l’arribada dels efectius policials. L’home anava indocumentat i, en comprovar la seva identitat, constava una ordre vigent d’expulsió. Duia 20 cartrons de tabac.

Divendres a la nit, un turista de 24 anys va ser detingut a Escaldes-Engordany com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra la integritat física i moral. Es trobava molt alterat i en un estat d’embriaguesa considerable. Va llançar una ampolla de vidre contra una finestra de l’hotel on s’allotjava, causant danys, i va agredir amb un cop de puny a la cara un treballador que intentava calmar-lo. La víctima va patir dues ferides que van requerir assistència mèdica. A més, el detingut hauria malmès la porta d’entrada i la de la seva habitació, amb desperfectes valorats en més de 600 euros.

També divendres al vespre, a Sant Julià de Lòria, la policia va arrestar un home de 53 anys i una dona de 40 per haver-se agredit mútuament al domicili davant la filla menor.

Pel que fa a la seguretat viària, dijous a la tarda es va detenir dues persones per conduir sota els efectes de l’alcohol a Escaldes. Una dona de 46 anys va ser arrestada després d’haver tingut un accident el 12 de juny amb una taxa d’alcoholèmia de 2,06. Aquella mateixa tarda, un home de 40 anys va ser arrestat amb una taxa d’1,17.