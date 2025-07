L'IPC augmenta fins al 2,4% al juny

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els preus han augmentat quatre dècimes durant el juny, segons la variació interanual de l'indicador avançat de l'Índex de Preus al Consum (IPC) fet públic avui per Estadística. La inflació se situa en el 2,4% per l'encariment dels preus del transport, els aliments i les begudes no alcohòliques i els d'hoteleria i restauració, segons indica l'informe. L'any passat l'IPC del juny era del 3,2% i el juny del 2023 estava en el 4,4%.

L'IPC avançat d'Espanya s'ha incrementat dues dècimes i queda en el 2,2%, i el de França registra la mateixa pujada i se situa en el 0,9%.