El sistema educatiu andorrà ha iniciat aquest curs que acaba canvis en el currículum per reforçar competències bàsiques (matemàtiques, lectoescriptura) i amb un major protagonisme del paper i menys dependència de les pantalles. Ara que tot just s’ha posat el punt final al període lectiu es farà una primera valoració de resultats per plantejar si cal algun ajustament al setembre per potenciar les matèries. Però el ministre Ladislau Baró va precisar en una entrevista ahir al Parlem-ne, de Diari TV, que “l’educació i els sistemes educatius tenen un cicle llarg d’evolució, no es poden esperar millores ni resultats en tots els nivells d’una manera immediata”. I, de fet, els canvis seran més profunds, tot i que en l’horitzó a llarg termini. Baró va avançar que s’està desenvolupant un grup de treball dirigit pel departament de Qualitat Educativa amb experts – “professors d’universitats del nostre entorn”, va explicitar–“que ens han d’ajudar a fer un disseny curricular que ens ajudi a avançar cap a la direcció de millorar del nostre sistema educatiu”.

El titular d’Educació i Relacions Institucionals va atribuir aquest nou rumb al fet que “el sistema educatiu necessita, per definició, moviment”, i que això implica una avaluació per al diagnòstic i els canvis que s’escaiguin. Es tracta d’una “redefinició, d’ajustament del model pedagogicocompetencial que tenim”, partint de la premissa dels aspectes positius de l’ensenyament per competències, però concentrant-les, i d’un desenvolupament “d’un parell o tres de legislatures per dir-ho en termes polítics”. En paral·lel, es reforça l’avaluació, la interna i l’externa. Amb PISA –els exàmens a l’alumnat van ser el toc d’atenció per introduir canvis al currículum– i també es vol iniciar una col·laboració amb Cambridge per avaluar el coneixement de l’anglès. “Insistirem en aquest sistema d’avaluació exterior del rendiment acadèmic dels nens, d’avaluació dels professors i dels mateixos centres, enfortirem el diagnòstic dels problemes que tenim”, va especificar Baró. I amb PISA es vol comptar no tan sols per examinar, també perquè “ens doni pautes de diagnosi, de millora”, va especificar el ministre.

El curs que ve també arrencarà la substitució dels iPads a segona ensenyança pel Chromebook propietat de l’escola, buscant “l’ús racional” i l’eliminació de distraccions a l’aula. Baró va advocar per l’equilibri entre la necessària formació en noves tecnologies i “l’ús crític, dosificat”, que es pretén. Sobre l’ús del mòbil, no es planteja un enduriment perquè ja estan vetats a l’escola, “podem endurir, potser, la disciplina en casos d’incompliment”, tot i que “tampoc no és el principal problema, des del punt de vista conductual, que es dona”. En termes genèrics, el ministre va defensar que “no es pot parlar d’un problema general crònic i que perjudiqui completament el funcionament escolar amb relació a la indisciplina”, malgrat que, tornant a les pantalles, va admetre que han contribuït a la complexitat de les problemàtiques conductuals perquè no “només es donen en l’àmbit de la realitat presencial, sinó també en la realitat virtual”. Respecte a derivades com ara l’assetjament escolar, el ministre va defensar els esforços per frenar-lo.

Baró també va referir-se a les reivindicacions salarials dels docents per compartir que han d’estar ben remunerat i defensar els esforços que s’han fet des del ministeri: “Hem insistit molt a Funció Pública perquè les bandes salarials fossin actualitzades de manera força significativa, com també ho hem fet en l’àmbit de l’antiguitat dels interins.”

Alumnes 'irregulars'

Baró també va contestar a Andorra Endavant i les queixes respecte que l’escola no tingui constància de quants nens matriculats estan en situació irregular. Va reiterar que compleixen la legislació i el dret universal a l’educació. “Tenim un cens als efectes del que el ministeri d’Educació té competència” i que no és la migratòria.