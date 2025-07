L'Escena Nacional d'Andorra obre convocatòria per a la direcció del projecte 'F5'

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'Escena Nacional d'Andorra (ENA) ha obert una convocatòria per seleccionar una persona que dirigeixi 'F5', que defineixen com un projecte escènica que "aposta per la trobada, la col·lectivitat i la celebració de les arts escèniques en totes les seves formes". Segons el comunicat de l'ENA, es busca una persona amb experiència en processos col·laboratius, amb una mirada interdisciplinària i capacitat per dinamitzar i coordinar un equip artístic format per sis intèrprets.

Les entrevistes es duran a terme entre el 21 i 27 de juliol, i el període de treball serà del 15 al 21 de setembre d'enguany, amb una retribució bruta de 780 euros. Les persones interessades tenen fins l'11 de juliol per enviar el currículum i un vídeo de màxim 3 minuts exposant el que considerin rellevant per al procés de selecció al correu: direccio@ena.ad.