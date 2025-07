Govern posposa la reunió amb els funcionaris sobre el GAdA

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La reunió prevista per ahir entre els funcionaris i el Govern per presentar els diversos escenaris sobre com compensar la no aplicació del GAdA als treballadors públics amb més antiguitat va ser posposada. La raó, segons van exposar tant des del Govern com des dels sindicats, va ser que l’empresa encarregada de l’estudi va demanar més temps per acabar la seva feina. La nova data de la trobada serà, segons els sindicats, el 7 de juliol, set dies més tard del previst, però des del Govern van dir que la data s’ha de confirmar.

Des del Govern van admetre que aquest contratemps allargarà encara més les negociacions, que, segons el plantejament inicial, haurien d’haver acabat al juny. Tot i això, van mostrar-se optimistes que les feines es puguin encarrilar ràpidament i que es tanqui la compensació del GAdA, l’única carpeta que a hores d’ara continua oberta.