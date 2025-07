Ferit un motorista en un accident a Erts

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un motorista de 37 anys ha resultat ferit aquest matí en un accident a la rotonda d'Erts i ha estat traslladat per una ambulància del SUM a l'hospital, segons han indicat els bombers que han estat els primers a arribar per atendre la víctima. El sinistre s'ha produït per una topada entre el vehicle de dues rodes i un cotxe que circulava en sentit nord a la sortida del punt rodó en direcció Arinsal. La policia ha detallat que la moto "ha col·lidit per darrere contra un turisme que s'havia aturat abans d'un pas de vianants per deixar travessar una persona". Els dos vehicles implicats en l'accident són de matrícula andorrana.

L'accident ha provocat retencions a la carretera General 4 en sentit sud dels vehicles que circulaven cap a la Massana, segons ha informat Mobilitat.