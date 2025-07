Espot referma a Sevilla el compromís d’Andorra amb una governança financera més inclusiva

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reafirmat el compromís d’Andorra amb la cooperació internacional en el marc de la IV Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament de les Nacions Unides (FFD4), celebrada a Sevilla. Espot ha defensat una arquitectura financera global més representativa i ha destacat el paper d’Andorra com a país compromès amb el multilateralisme i la sostenibilitat.

“La presència d’Andorra en aquesta Conferència és testimoni de la importància que concedim al multilateralisme per construir un futur més equitatiu, sostenible i integrador”, ha afirmat el cap de Govern durant la seva intervenció en el debat general de l’FFD4.

En aquest context, Andorra s’ha adherit a la “Plataforma d'Acció de Sevilla”, un nou marc global per al finançament del desenvolupament sostenible. Espot també ha alertat que a nivell global, només s'ha avançat un terç en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, fet que ha qualificat com un senyal d'alarma per a la comunitat internacional.

El cap de Govern ha remarcat el compromís del país amb la lluita contra el canvi climàtic i ha destacat iniciatives concretes com l’emissió de bons verds, socials i de sostenibilitat, així com la creació d’un Fons Verd per donar suport a la transició energètica.

En referència a la reforma de les institucions financeres globals, Espot ha defensat que “les veus de tots els estats, grans i petits, desenvolupats i en desenvolupament, han de ser escoltades i tingudes en compte”.

El ministre d'Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel, amb Xavier Espot i Imma TorGovern d'Andorra

Durant la conferència, també s’ha reunit amb el viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel, amb qui ha abordat l’avanç de les negociacions de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i la cooperació bilateral, coincidint amb els 30 anys de relacions diplomàtiques.

Paral·lelament, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha mantingut reunions amb el vicecanceller de Panamà, Carlos Hoyos, i amb ministres iberoamericans, amb l’objectiu de reforçar les relacions bilaterals i preparar la XXX Cimera Iberoamericana prevista per al 2026 a Madrid.