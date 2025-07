Els presos podran accedir al règim de semillibertat un cop complerta la meitat de la pena

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

Els presos condemnats per delictes que no siguin greus, és a dir, que no siguin delictes de sang, contra la llibertat sexual o de blanqueig de capitals, entre altres, podran accedir a un règim de semillibertat un cop hagin complert la meitat de la seva condemna.

Així ho ha anunciat la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, durant la seva compareixença per informar sobre l’actualitat del centre penitenciari i presentar un pla d’acció destinat a millorar la vida i la reinserció dels reclusos.

La proposta legislativa, que passarà pròximament pel consell de ministres, preveu també la reducció del període de presó provisional. Serà de 6 mesos per als delictes menors i de 12 per als delictes greus, quan fins ara era de 8 i 20 mesos, respectivament.

Un altre canvi destacat afecta la reducció de pena per bona conducta. Fins ara, si un intern es comportava adequadament, se li descomptaven dos dies i mig per mes complert. A partir d’ara, si a més participa activament en programes i tallers de reinserció, la reducció serà de tres dies mensuals.