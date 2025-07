Els efectius judicials van baixar a 41 el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El nombre d'efectius judicials de l'any 2024 se situa en els 41, un menys que l'any anterior, segons l'informe publicat aquest dimarts pel departament d'Estadística. D'aquest, 23 són dones i 18 són homes, la qual cosa "reflecteix una distribució de gènere relativament equilibrada", segons Estadística.

Pel que fa a la tipologia de les figures judicials, el cos està integrat per 15 magistrats, 17 batlles i 9 fiscals, distribuïts entre els diversos òrgans que conformen el sistema judicial d'Andorra. Dins del Tribunal Superior de la Justícia hi ha 9 magistrats, mentre que el Tribunal de Corts en té 6. A la Batllia hi ha 17 batlles i al Ministeri Fiscal hi ha 9 fiscals.