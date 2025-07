Vuitanta sancions en 178 controls de la policia a motocicletes i ciclomotors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha efectuat un total de 178 controls durant la campanya de trànsit dirigida a motocicletes i ciclomotors, que ha tingut lloc entre el 9 i el 26 de juny, on s'han detectat prop de 80 infraccions. El cos de seguretat ha imposat un total de cinquanta sancions per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada, que ha estat la que més s'ha detectat, segons ha informat la policia. Altres sancions han sigut per avançar trepitjant una línia contínua; circular amb escapaments lliures, amb tubs d'escapament incomplets, deteriorats o que no es corresponen a models previstos pel fabricant del vehicle.

Pel que fa a la resta es tracta de sancions per no presentar-se a la ITV; no poder mostrar el comprovant de l'assegurança; no portar guants; conduir amb permisos d'altres categories o no disposar del permís; no portar els miralls retrovisors exigits i circular amb els pneumàtics en males condicions.

La policia continua demanant precaució i recorda estar alerta en aquest període de l'any en que s'incrementen els accidents de motocicletes i ciclomotors. El cos de seguretat insisteix en conduir amb prudència i respectar el Codi de la circulació.