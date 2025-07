La Taula nacional de Mobilitat, reunida ahir amb representació del Govern i dels comuns, va aprovar dues actuacions estratègiques per optimitzar la mobilitat al país. La principal novetat és l’estudi per a la implantació de tres carrils al carrer de la Unió, entre el Quilòmetre 0 i la Dama de Gel, amb l’objectiu de reduir fins a un 20% la congestió en un tram especialment conflictiu. El projecte requerirà la reubicació d’elements com dues terrasses, una zona de càrrega i descàrrega, un punt de residus i un carregador de FEDA. L’executiu preveu desenvolupar-lo entre l’estiu i la tardor, amb la voluntat de posar-lo en marxa abans de final d’any. “Els veïns han entès que l’interès general ha de prevaldre”, va destacar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné.

El carrer de la Unió.Fernando Galindo

En paral·lel, la taula també va donar llum verda a un estudi per harmonitzar la distribució urbana de mercaderies, davant la disparitat de criteris entre parròquies. El treball tècnic es durà a terme amb la implicació del Govern, comuns i entitats com la Cambra de Comerç, la CEA i l’Associació de Transportistes, per definir una normativa comuna. El cost de l’estudi serà de 15.000 euros, finançat a parts iguals entre el Govern i les associacions.

Les dues actuacions es desplegaran entre la tardor i final d’any, dins d’una estratègia més àmplia per ordenar la mobilitat a les valls d’Andorra.

FORNÉ DEFENSA QUE LES NOVES LÍNIES DE BUS SATISFARAN MÉS DEL90% DELS USUARIS En el marc de la Taula nacional de Mobilitat, el Govern va assegurar que els canvis en el transport públic previstos per al 7 de juliol s’han treballat amb rigor tècnic i tenint en compte el procés participatiu realitzat amb la ciutadania. Malgrat que algunes persones han expressat preocupacions, especialment sobre l’ús de l’aplicació i la modificació de certes línies, des de l’executiu es defensa que el nou model beneficiarà més del 90% dels usuaris.



“No ho fem per estalviar diners, sinó perquè hi hagi més demanda i el Govern pugui subvencionar més el transport públic”, va explicar Forné. Segons ell, l’objectiu ha estat crear un sistema més eficient i adaptat a les necessitats reals de la població. “Hem fet un treball quirúrgic per millorar els problemes de mobilitat, tot mantenint l’eficiència de la despesa pública”, va afegir.



Tot i l’eliminació de la línia circular, Forné va subratllar que el nou esquema augmenta de dues a vuit les freqüències per hora cap al centre i que s’està atenent els ciutadans amb explicacions personalitzades. A més, va confirmar que l’aplicació mòbil estarà actualitzada amb els nous itineraris.