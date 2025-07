Baró pregunta per la liquidació de BPA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes al Consell General per demanar al Govern quina és la seva posició pel que fa a la naturalesa jurídica de BPA. Baró exigeix a l’executiu que aclareixi si BPA és considerada una empresa pública o una societat privada de titularitat íntegrament pública, i denuncia que aquesta classificació ha anat variant al llarg dels anys segons la conveniència de l’AREB.

El conseller socialdemòcrata vol saber la valoració que fa l'executiu sobre l’existència de quatre querelles criminals admeses a tràmit contra l’AREB i alguns dels seus membres, derivades de diversos episodis relacionats amb el procés de resolució de BPA. Baró es refereix, d’una banda, a l’autorització de la compra dels anomenats CoCos per part del grup inversor JC Flowers, una operació que hauria generat un presumpte frau superior als 83 milions d’euros. A més, critica que les auditories realitzades per Forvis Mazars, en el cas de BPA, i per EY, en el cas de Vall Banc, no fessin esment d’aquest possible frau, fet que considera greu i revelador de possibles omissions.

El conseller també qüestiona la gestió que es va fer des de l’AREB afavorint la migració de clients cap a Vall Banc, tot i que BPA presentava fons propis negatius, en detriment dels clients que no van ser traspassats. Baró planteja si l’AREB pot realment exercir amb imparcialitat, objectivitat i professionalitat el càrrec d’administradora judicial en el marc de la fallida de BPA.

Finalment, i amb l’objectiu de garantir la transparència institucional, el representant socialdemòcrata demana si el Govern no considera pertinent que l’AREB faci públics els estats financers de BPA tant al Consell General com al Tribunal de Comptes. Baró recorda que aquesta ha estat una reivindicació sostinguda del seu grup parlamentari, tant en l’actual legislatura com en l’anterior, especialment tenint en compte que l’agència actua com a organisme públic.