Andorra Telecom incorpora 10 eventuals d'estiu

Andorra Telecom incorpora 10 joves eventuals d'estiu a diferents departaments de l'empresa durant els mesos de juliol i agost. El programa té com a objectiu oferir una primera experiència laboral en un entorn professional i innovador. La companyia comptarà amb 5 nois i 5 noies. "El programa d’estiu ens permet generar una connexió molt positiva amb el jovent del país. Per a ells és una oportunitat per aprendre i posar en pràctica els seus coneixements, i per a nosaltres, una font de motivació i noves mirades", afirma el director de Persones i Desenvolupament Organitzatiu d'Andorra Telecom, Christian Fernández.