Andorra signa un acord amb Amazon Web Services per accelerar la transformació digital

El Govern d'Andorra, a través d'Andorra Digital, ha signat avui un acord de col·laboració amb Amazon Web Sevices (AWS) per accelerar la transformació digital del país.

Aquesta aliança permetrà la modernització del sector públic, on AWS proporcionarà tecnologies cloud, serveis d'anàlisi de dades i solucions d'intel·ligència artificial per millorar l'eficiència i l'experiència ciutadana. Un altre dels punts serà el desenvolupament digital, pel qual s'establiran programes formatius especialitzats, incloent certificacions AWS per crear una base sòlida de talent digital. Les empreses andorranes, en especial les PIMES, podran tenir accés a eines i serveis d'AWS per potenciar la presència digital.

Un altre dels àmbits que destaquen de l'acord és la transformació digital del Servei Andorrà d'Atencio Sanitària (SAAS), on es promourà el desenvolupament de diferents projectes de col·laboració per impulsar una medicina personalitzada, preventiva i participativa amb solucions digitals. En aquest sentit, es treballarà en el desplegament de la cartera de serveis amb la telemedicina i l'atenció virtual; l'ús de la IA en les consultes interhospitalàries per millorar la col·laboració entre metges locals i internacionals i l'automatització basada en la IA referent a tasques administratives. L'aliança també inclou el reforç de la ciberseguretat, on AWS i el Govern treballaran conjuntament en el desenvolupament d'una arquitectura digital segura.

El director d'Andorra Digital, David Vicente, ha assenyalat que "aquest acord representa un pas decisiu en la modernització digital d'Andorra". Per la seva banda, la Country Lead d'AWS per a Ibèria, Suzana Curic, ha afirmat que "a AWS, veiem en Andorra un model d'agilitat i innovació per a tota Europa".