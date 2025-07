El Lycée Comte de Foix es troba en alerta després que una alumna de dotze anys denunciés haver estat víctima d’un abús sexual per part d’un altre alumne dos anys més gran que ella dins les instal·lacions del centre. Els fets haurien tingut lloc a principi de juny a la zona del menjador, inicialment sense despertar sospita entre els responsables del centre, tot i l’estat de xoc de la nena, fins que va arribar a casa. El centre està col·laborant amb la policia atès que aquesta seria la primera vegada que passa una agressió sexual al recinte escolar. “Som conscients que els fets són inacceptables”, afirma el director del Lycée, Oliver Salvan. La família al·lega una “greu negligència” per part del centre, ja que les càmeres de seguretat no funcionaven des de feia més d’un mes i la consellera d’educació que va atendre a l’alumna no va trucar immediatament als pares.

Segons la denúncia policial i l’informe mèdic facilitats al Diari per la família, la nena es trobava fent cua per dinar quan un alumne més gran, amb el suport de dos companys que reien, se li hauria acostat per darrere, li hauria fet refregaments sexuals i li hauria tocat els glutis i els malucs per sobre de la roba. Immediatament després, la víctima va fugir i va alertar la consellera d’educació del centre, a qui va comunicar, textualment, que li havien “fet coses rares per darrere”. Cap membre del personal docent va considerar necessari avisar la família aquell mateix dia. “Per qüestions menors com mal al peu sí que ens truquen. Però per això, no. És incomprensible”, lamenta el pare.

El director del centre, Olivier Salvan, reconeix la gravetat dels fets, tot i reiterar que la menor no va descriure clarament una agressió sexual en el moment de comunicar-ho. “Ens ho va explicar com si hagués estat una empenta”, afirma Salvan. Des del centre admeten, a més, que les càmeres de seguretat del menjador feia més d’un mes que no funcionaven, la qual cosa ha dificultat la identificació dels agressors. Li van mostrar fotografies dels alumnes que van accedir al menjador en aquella franja horària –donat que el centre té un sistema que registra l’entrada en ordre dels estudiants a la cantina mitjançant una targeta–, però la víctima, tot i sospitar d’un parell de nens, no va voler identificar ningú per por d’equivocar-se i acusar falsament algun innocent. L’atac es va produir per l’esquena, per tant, no va poder veure el seu agressor.

En arribar a casa, la menor va explicar els fets amb més claredat als progenitors, que la van portar a urgències. L’hospital Nostra Senyora de Meritxell va emetre un informe mèdic en què es recull el relat de la menor i es diagnostica “sospita d’abús sexual infantil”, activant automàticament el protocol PAS i recomanant la seva no assistència a classe. La denúncia es va formalitzar poques hores després. El pare de la víctima també va aportar informació que apuntaria la identitat grupal dels presumptes agressors, que es referien entre ells amb el malnom de “els andalusos”.

La noia agredida patia assetjament escolar des de feia dos anys



L’alumna també va denunciar antecedents d’assetjament escolar amb moments de violència física des de feia més de dos anys. Explica que li llançaven mandarines, papers i objectes petits al bus escolar durant les excursions i que al centre li feien la traveta a les escales perquè caigués, arribant un dia a relliscar i fer-se diversos cops i abrasions al cos. El centre mai va activar cap protocol preventiu ni va obrir cap expedient formal fins al febrer d’aquest mateix any.

Després de la commoció generada pel cas, el director assegura que el Lycée posarà en marxa millores a la seguretat, com ara “la instal·lació de més càmeres i el reforç dels protocols existents”. “Per sensibilitzar els alumnes, s’intensificaran les visites de la infermera que passa per les classes per parlar d’educació sexual i d’agressions”, afirma Salvan. “És un cas traumàtic i cal fer canvis”, conclou.