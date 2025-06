La Xarxa de Dones Parlamentàries celebra la primera assemblea

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Consell General ha commemorat aquest dilluns el Dia Internacional del Parlamentarisme amb la celebració de la primera assemblea ordinària de la Xarxa de Dones Parlamentàries, una iniciativa impulsada el passat 6 de març per unanimitat de la cambra per reforçar la tasca de les conselleres generals i donar més visibilitat a Andorra en l’àmbit internacional.

La trobada, que també ha comptat amb la presència de diversos consellers generals —membres de la xarxa en qualitat d’observadors sense dret a vot—, ha servit per aprovar els objectius i el pla d’activitats de cara als pròxims mesos. Entre les accions destacades hi ha l’elaboració d’un manual de bones pràctiques que recull diverses propostes, com la creació d’una guia d’estil de llenguatge inclusiu i no sexista per a tota la documentació administrativa del Consell General, així com la formació del personal que dona suport a les comissions legislatives i delegacions internacionals en matèria de perspectiva de gènere. També es contempla la redacció d’un informe amb exemples pràctics i infografies que posin en relleu els beneficis d’incorporar aquesta mirada en el treball parlamentari, i l’elaboració d’una guia per integrar-la a les memòries justificatives dels textos legislatius. Finalment, es vol impulsar el contacte amb altres parlaments i organismes amb xarxes de dones per fomentar la cooperació i les accions conjuntes.

D’altra banda, la Xarxa ha aprovat l’actualització de l’Acord per promoure la igualtat de gènere del 2015, amb la revisió del text existent, l’organització de conferències i tallers per identificar les dificultats d’accés de les dones a la política, i la preparació d’una nova proposta d’acord més actualitzada. S’ha plantejat l’organització de jornades de sensibilització sobre l’ús del llenguatge inclusiu, adreçades a administracions, institucions i entitats, així com la creació de canals de diàleg amb col·lectius de dones i agents socials per recollir propostes que ajudin a construir un marc normatiu més inclusiu i sensible a les desigualtats de gènere.