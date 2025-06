Obert el termini per optar a les beques per a joves talents

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha obert la convocatòria per presentar les candidatures al programa de beques per a joves talents. L'objectiu d'aquesta iniciativa, que va començar fa tres anys, és trobar solucions a la falta de determinats serveis i programes formatius artístics al país. Enguany, s'ha previst una dotació econòmica de 20.000 euros, 5.000 més que l'any anterior.

Els ajuts, segons informa Govern, tenen com a finalitat facilitar la formació en centres d'àmbit internacional especialitzats, com la participació de joves artistes entre 12 i 25 anys en concursos i certàmens fora de les fronteres del Principat. Per optar a les beques s'ha de tenir la nacionalitat andorrana o ser resident des de fa cinc anys; disposar d'un expedient acadèmic destacat; i acreditar una trajectòria i una formació en la disciplina artística escollida i que reuneixi les condicions requerides per a la formació, projecte o concurs que vol realitzar. El termini de presentació de candidatures s'inicia el dijous 3 de juliol i finalitza el 3 d'agost a les 23:59 hores.