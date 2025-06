Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Davant la creixent pressió del sector de l’hoteleria i la restauració per fer front a la manca de personal que afecta la temporada d’estiu, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmat al Diari que la posició del Govern no canvia. Segons Marsol, només es considerarà estudiar la problemàtica si la setmana vinent, en el marc del Consell Econòmic i Social, alguna de les entitats representades –la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Unió Sindical d’Andorra (USdA) o la Cambra de Comerç– l’exposa formalment. “Si la CEA o la Cambra plantegen el debat al Consell Econòmic i Social, Govern ho estudiarà”, ha assegurat la ministra. Aquesta declaració es produeix després que diversos establiments hagin denunciat una situació límit per falta de mà d’obra, atribuïda a la rigidesa del sistema de quotes laborals, les dificultats per renovar permisos i el problema estructural de l’habitatge. Els propietaris de diversos hotels i restaurants han explicat públicament que la manca de personal qualificat els ha obligat a tancar serveis, reduir horaris o clausurar el negoci.