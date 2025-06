Tot i que el turisme continua sent un dels motors de l’economia andorrana, els darrers indicadors apunten a una desacceleració preocupant en el ritme de creixement i a un augment dels obstacles que dificulten el dia a dia dels operadors. L’informe de conjuntura de la Cambra de Comerç corresponent al segon semestre del 2024 confirma que el sector es manté en nivells d’activitat molt alts, però amb signes clars de saturació i desgast.

El principal problema que arrossega el sector és l’encariment sostingut dels subministraments i dels productes bàsics, un factor que el 74% de les empreses hoteleres identifica com una barrera directa al creixement. Tot i una inflació més moderada a escala general, la pressió sobre els marges de benefici continua sent elevada per als establiments turístics, especialment en l’àmbit de l’hostaleria.

A això s’hi suma l’increment dels costos d’explotació, que afecta un 61% de les empreses del sector. Aquesta càrrega addicional es veu agreujada per un tercer problema estructural: la manca de personal qualificat. Fins al 45% dels establiments indiquen que tenen dificultats per cobrir vacants amb perfils professionals adequats, una situació que limita la seva capacitat d’operar a ple rendiment.

Aquest conjunt de problemes apareix en un moment en què el ritme d’afluència turística, tot i registrar rècords absoluts de visitants i pernoctacions, comença a mostrar símptomes de moderació. Entre el juliol i el desembre del 2024 van arribar 2,2 milions de turistes, un 4,2% més que l’any anterior, i es van registrar 3,4 milions de pernoctacions, una pujada de l’1,8%. Aquestes xifres, tot i positives, queden lluny de les taxes de creixement dels anys immediatament anteriors.

A més, segons l’enquesta de clima empresarial, els nivells d’optimisme dins el sector s’han reduït. Només un 31% de les empreses turístiques qualifiquen de bona la marxa del negoci, set punts menys que el semestre anterior. La facturació global, de fet, ha disminuït respecte a la primera meitat de l’any, i el 37% dels establiments han declarat que les vendes s’han reduït. Tot plegat apunta a un canvi de tendència que podria posar en risc l’estabilitat d’un sector clau per al país.

Malgrat aquest alentiment, el comportament del turisme de llarga distància continua sent una nota positiva. Els mercats més allunyats, com els Estats Units o països d’Amèrica i Europa central, han incrementat notablement la seva presència, amb un creixement de l’11,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest tipus de visitant ha estat especialment important durant els mesos tradicionalment més fluixos, com octubre i novembre, i ja representa més del 22% del total de turistes. Aquest canvi en el perfil de la demanda suposa una oportunitat per a la desestacionalització i diversificació de l’oferta.

Tot i això, el sector continua molt dependent del turisme de proximitat, amb els mercats espanyol i francès mantenint un pes preponderant. L’informe alerta que qualsevol alteració en aquests fluxos, derivada de la conjuntura econòmica o d’eventuals mesures de política de mobilitat, podria tenir un impacte immediat sobre l’activitat del país. A més, la forta competència amb altres destinacions de neu i natura de l’entorn obliga a mantenir una inversió constant en promoció i qualitat de servei.

L’enquesta també reflecteix una moderació en les expectatives de creixement per al 2025. Les empreses del sector preveuen mantenir una tendència positiva en la marxa del negoci i en la xifra de vendes, però anticipen una lleu reducció de l’ocupació. Aquesta previsió ve motivada, entre altres factors, per les dificultats en la contractació de personal i per l’estrès que acumulen moltes estructures empresarials després de diversos anys de creixement sostingut.

Per fer front als reptes actuals, la Cambra proposa impulsar polítiques de formació, una estratègia digital més robusta i mesures específiques per millorar l’eficiència operativa i l’accés a la mà d’obra especialitzada.