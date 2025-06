Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha assegurat que va donar “complert tràmit” a la comissió rogatòria internacional emesa per la justícia andorrana en el marc de la coneguda com a derivada andorrana de l’operació Catalunya. En una resposta escrita al diputat de Junts per Catalunya Josep Pagès, l’executiu afirma que la documentació es va enviar a Andorra el 28 de novembre del 2024 “seguint els canals i tràmits habituals”.