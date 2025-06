Espot participa a la IV Conferència sobre el Finançament per al Desenvolupament de l'ONU

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Afers Exterior, Imma Tor, han participat a la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament (FFD4). L'acte ha començat avui a Sevilla, reunint més de 70 caps d'Estat i de Govern, així com representants d'organismes multilaterals i de la societat civil, amb l'objectiu de reformar l'arquitectura financera global i mobilitzar recursos per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 .

Espot intervindrà en una de les sessions plenàries demà 1 de juliol, mentre que Tor participarà en una reunió extraordinària de ministres d'Afers Exteriors d'Iberoamèrica. La conferència, que se celebra al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla (FIBES) fins al 3 de juliol, inclou sessions plenàries, taules rodones i esdeveniments, amb l'objectiu d'enfortir la cooperació internacional i el multilateralisme.

Xavier Espot amb el president de l'Equador, Daniel NoboaSFGA

El cap de Govern s'ha reunit amb el primer ministre de Portugal, Luis Montenegro, en una trobada on han intercanviat "deferents aspectes de les relacions bilaterals i multilaterals", on s'ha refermat "la cooperació i els forts lligams entre els dos països", segons ha informat en una publicació a X. També han abordat l'agenda de l'Acord d'associació. Espot també s'ha reunit amb el president de l'Equador, Daniel Noboa, per tractar temes en matèria fiscal. En aquest sentit, ha celebrat que l'Equador hagi tret Andorra de la llista de paradisos fiscals.

Espot també s'ha reunit amb el primer ministre d'Ucraïna, Denys Shmyhal, a qui li ha comunicat "la voluntat de continuar donant suport a les accions internacionals a favor d'aconseguir una pau justa i duradora".