El col·lectiu dels socorristes i monitors d’activitats aquàtiques, ja des de l’any passat, reclama un seguit d’ajustaments en la línia de millorar les seves condicions laborals. És per això que els treballadors van emprendre el camí per formalitzar els delegats de personal. A hores d’ara, però, el percentatge de firmes obtingudes entre el col·lectiu per poder tirar endavant l’acció no assoleix el mínim necessari. La representant dels socorristes, Valeria Carta, afirma que la gestió “s’està allargant més del que s’havia previst”. La justificació que en dona Carta és que els socorristes no disposen de prou temps en el dia a dia per materialitzar el suport.