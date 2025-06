Detingut un home amb 2.150 paquets de tabac valorats en més de 8.400 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home ha estat detingut aquesta matinada a la frontera amb França, acusat de contraban. El no resident, de 28 anys, es trobava a l'interior d'un cotxe, amb matrícula francesa, situat en un aparcament a l'entrada del Pas de la Casa. Els agents de la duana l'han controlat i durant el registre han trobat bosses amb 2.150 paquets de tabac, valorats en més de 8.400 euros. L'home està acusat com a presumpte autor d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic.

La policia també va haver d'actuar durant el cap de setmana per arrestar un altre no resident, de 29 anys, i presumpte contrabandista per incomplir una ordre d'expulsió administrativa. Un policia fora de servei el va veure carregat amb bosses de tabac i cridant per alertar la resta de presència policial a la zona. L'agent el va retenir fins que van arribar els efectius. L'arrestat no duia la documentació i en verificar la identitat es va comprovar que li constava una ordre d'expulsió.