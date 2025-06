El carrer de la Unió tindrà tres carrils per millorar un 20% la circulació

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Taula Nacional de Mobilitat, reunida aquest matí amb representació del Govern i dels comuns, ha aprovat dues actuacions clau per millorar la mobilitat al país. El projecte més destacat és la reforma del carrer de la Unió, on s’estudiarà la implantació de tres carrils entre el quilòmetre 0 i la Dama de Gel. Aquesta modificació, que requerirà la reubicació de dues terrasses, una zona de càrrega i descàrrega, un punt de recollida de residus i un carregador de FEDA, té com a objectiu principal reduir la congestió i millorar fins a un 20% la circulació en aquest tram especialment conflictiu.

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat que “aquesta actuació al carrer de la Unió suposarà una millora molt important per al trànsit, i els mateixos veïns han entès que l’interès general ha de prevaldre”.

El segon acord fa referència a un estudi per homogeneïtzar la distribució urbana de mercaderies. Davant la disparitat de criteris entre parròquies —tant en horaris com en ubicacions de càrrega i descàrrega—, es durà a terme un treball conjunt entre Govern, comuns i associacions empresarials, com Cambra de Comerç, CEA i l’Associació de Transportistes, per establir una normativa comuna i eficient. “L'estudi costa 15.000 euros, dels quals 7.500 els paga Govern i 7.500 els paguen les diferents associacions. Govern ho paga des de la perspectiva de la taula nacional de mobilitat en la qual també estan els comuns inclosos”, ha detallat Forné.

Ambdós projectes tenen com a horitzó de treball la tardor i final d’any, i s’emmarquen en una estratègia global per fer més àgil i ordenada la mobilitat a les valls d’Andorra.