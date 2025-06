Andorra la Vella destinarà 405.000 euros a les noves places del Node

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella i Andorra Telecom han tancat l'acord de finançament de les dues places públiques que hi haurà en les façanes de l'edifici Node. El cost serà de 405.000 euros per a la corporació per la urbanització de les obres, i l'operador farà una aportació de 500.000 euros "pel suport prestat pels serveis de la corporació durant l'execució dels treballs", indiquen en un comunicat. El conveni ha estat signat avui pel cònsol de la capital, Sergi González, i el director de l'oficina digital de la companyia, César Marquina, amb una addenda al conveni de la nova seu de l'empresa.

El comú indica que la coordinació de les obres s'ha planificat per minimitzar les molèsties al comerç i a la ciutadania i ressalta que s'han previst accions específiques per a la senyalització d'accés als establiments o la reorganització de terrasses de restauració.

Plaça pública d'una de les façanes del NodeAT

La plaça de la façana principal de l'avinguda Meritxell es concep com "un espai metropolità de trobada, amb vocació icònica i obert a usos culturals i audiovisuals" i tindrà una graderia sota la pantalla interactiva que es convertirà en "un punt icònic com espai exterior de refugi climàtic i de parada de vianants", destaca el comú. I assenyala que la plaça del carrer Sant Salvador oferirà un ambient més íntim i recollit, "ideal per a activitats de caràcter veïnal i esdeveniments culturals a petita escala".