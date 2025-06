Publicat per Víctor González Encamp Creat: Actualitzat:

Andorra revalora el patrimoni siderúrgic amb tres nous itineraris de descoberta. El primer és el tram andorrà del sender pirinenc del ferro, un recorregut transfronterer de 200 quilòmetres pels principals elements arqueològics vinculats a aquesta indústria. L'etapa andorrana, de 65 quilòmetres, connecta Auzat, a l'Arieja, amb Martinet, a la Cerdanya, passant per la vall d'Ordino i la vall del Madriu-Perafita-Claror fins al refugi de l'Illa.

El segon se circumscriu a la vall del Madriu i, més concretament, a l'entorn de Ràmio, on hi va haver una explotació siderúrgica entre els segles XVII i XIX. La guia de la ruta pot descarregar-se al web de la vall. El tercer recorregut posa el focus en les restes arqueològiques de l'explotació, en què va fer-se una intervenció entre el 2021 i el 2024 per estudiar-les i conservar-les. D'uns 600 metres, permet conèixer al detall els elements principals del jaciment, des del més antic, una borda tardomedieval, fins a la forja i la ferreria, entre d'altres.