El raonador del ciutadà rep a la presidenta de la Federació Iberoamericana del Ombudsperson

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La nova presidenta de la Federació Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), la procuradora per a la defensa dels drets humans de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, ha visitat oficialment la institució del raonador del ciutadà, en un dels seus primers actes institucionals després del seu recent nomenament.

La trobada ha servit per enfortir els vincles entre ambdues institucions i impulsar l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques en l’àmbit dels drets humans, La trobada ha servit també per tractar temes d’organització interna de la FIO. Xavier Cañada exerceix actualment el càrrec de coordinador per Europa de la ‘Red de migrantes y trata de personas’ dins de la FIO.

Segons ha explicat Cañada, "la visita de la presidenta Caballero de Guevara a Andorra, en un dels seus primers actes, referma el compromís de la Institució del Raonador del Ciutadà amb la cooperació internacional i reconeix la contribució activa de la Institució dins la xarxa iberoamericana de defensories".

En paral·lel a aquesta visita, el raonador del ciutadà ha participat en una trobada internacional de gran rellevància amb la intervenció, com a panelista, en un webinar internacional coorganitzat amb la Comissió de Venècia del Consell d’Europa i la FIO. L’objectiu de la trobada virtual ha estat reflexionar sobre la necessitat de l’enfortiment de les oficines dels defensors del poble a Iberoamèrica sota els paràmetres dels principis de Venècia.

L’acte, que s’ha celebrat virtualment des d’Andorra, va reunir més de 100 professionals d’arreu d'Iberoamèrica i va posar en relleu de la institució andorrana en aquest àmbit.

Amb aquestes iniciatives, la institució del raonador del ciutadà reforça el compromís internacional en la defensa dels drets humans.