L’ambient a la caserna de bombers de Santa Coloma no era precisament de germanor aquella tarda del 18 de novembre del 2022. El que hauria pogut quedar com una simple discussió per una música massa alta va acabar als tribunals i amb una condemna penal. Els fets es van produir dins l’habitació que compartien dos efectius del cos, on la tensió acumulada per una mala convivència prèvia va esclatar. El detonant va ser la música encesa a alt volum, però els desacords venien de lluny. Segons va declarar un dels implicats, la relació ja estava marcada per picabaralles constants i un ambient enrarit, i aquell vespre només calia una espurna per encendre l’incendi.

Segons recull la sentència, entre les vuit i un quart de nou del vespre, un bomber va demanar al seu company de cambra que abaixés el volum de la música. La petició va generar una discussió que ràpidament va pujar de to, fins que un dels intervinents va empènyer l’altre. La víctima va perdre l’equilibri i es va colpejar el braç amb una llitera, la qual cosa li va produir un hematoma al tríceps. Encara que la lesió no va requerir atenció mèdica immediata ni va deixar seqüeles, va motivar una denúncia i l’obertura d’un procés judicial que ha posat en evidència les tensions internes dins del cos de bombers. Durant el judici, es va qüestionar l’origen exacte de la contusió i es va intentar desacreditar la versió del denunciant, però els testimonis van reforçar el relat dels fets.

Una baralla a la caserna acaba amb condemna per lesions lleus



El Ministeri Fiscal va considerar que els fets constituïen una contravenció penal i va demanar un mes d’arrest nocturn, així com una indemnització per danys. La defensa va negar la relació directa entre l’empenta i la lesió i va qüestionar la credibilitat del denunciant, remarcant els conflictes anteriors i el temps transcorregut fins a la visita mèdica.

Malgrat això, els testimonis aportats –inclòs el cap de guàrdia present aquella nit– van corroborar la immediatesa de la reacció del presumpte agredit i el seu estat alterat. El tribunal va considerar provada l’empenta i la lesió resultant, i va condemnar l’acusat a quinze dies d’arrest nocturn condicional i al pagament d’una indemnització que no arriba als 510 euros.

El cas posa de manifest que, fins i tot en entorns tan estructurats com el d’un cos d’emergències, les tensions personals poden derivar en conflictes greus i inesperats. La convivència i el desgast d’una mala relació professional van ser els ingredients d’un episodi que ha acabat amb una condemna, una ferida i una reflexió necessària sobre la gestió interna dels conflictes.