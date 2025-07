Un mort i dos ferits en un xoc frontal entre dues motos a la carretera RN20 a l’Ospitalet

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un accident mortal entre dues motocicletes va sacsejar ahir al migdia la carretera RN20, a l’altura de l’Ospitalet, a l’Arieja. El sinistre, que es va produir cap a les 13.30 hores, va consistir en un violent xoc frontal entre dues motos i va deixar un balanç d’un mort i dos ferits, un d’ells en estat crític, segons va informar La Dépêche du Midi. El dispositiu d’emergència activat pel Servei Departamental d’Incendi i Socors va ser immediat i ampli, amb tres ambulàncies, un vehicle de rescat de carretera, un comandament i tretze bombers desplegats a la zona. També s’hi van desplaçar efectius del SAMU 09. Un dels conductors va morir a l’acte, i un segon implicat va ser evacuat en estat d’urgència absoluta a l’Hospital Intercomarcal de les Valls de l’Arieja, on també va ser traslladat el tercer ferit, en situació d’urgència relativa. La circulació a l’RN20 va quedar completament interrompuda durant les tasques de rescat, cosa que va provocar importants retencions en aquest tram de gran afluència de vehicles, sobretot durant els caps de setmana i els períodes de vacances. L’accident ha tornat a posar en el punt de mira la perillositat d’aquesta via, en especial al seu pas per les zones de muntanya pròximes a la frontera andorrana.