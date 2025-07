Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra va tancar el mes de maig amb una davallada accentuada en l’oferta d’habitatges en venda respecte al desembre, mentre el mercat del lloguer augmenta en disponibilitat però modera preus. L’informe mensual de RID Analytics revela que el nombre total de pisos disponibles per a la compra ha caigut de 1.315 al desembre fins a 1.064 aquest maig, una reducció del 19% que accentua la pressió sobre la demanda en propietat.

Aquesta disminució ha estat especialment notable a parròquies com Canillo, que ha passat de 328 a 257 immobles (-21,6%), i Encamp, que ha vist reduir-se l’oferta de 236 a 182 (-23%). Escaldes-Engordany ha experimentat una baixada encara més pronunciada, amb només 170 propietats en venda actualment, respecte a les 243 del desembre. Només la Massana mostra una lleugera recuperació en l’últim mes, ja que ha passat de 116 a 139 habitatges disponibles.

La caiguda mensual del parc immobiliari arriba al 13% en només un mes



Pel que fa al tipus de vivenda, destaca la reducció d’oferta en pisos grans. Els de quatre o més habitacions, que al desembre representaven el 13% del total, ara suposen el 12%, mentre que els de tres habitacions continuen sent els més comuns (30% del total). Els estudis i pisos d’una habitació sumen el 28% restant.

En paral·lel, el mercat de lloguer es comporta de manera inversa. El nombre de pisos de lloguer ha augmentat de manera destacada des del desembre: de 178 a 303 unitats, un increment del 70%. Aquesta alça es distribueix especialment en pisos de tres habitacions, amb 129 de disponibles, seguits dels de dos (87) i estudis (una habitació, 66). La superfície mitjana dels habitatges de lloguer se situa en 101 metres quadrats.

182 IMMOBLES ESTAN A LA VENDA A ENCAMP



Els preus, en canvi, mostren una tendència a la baixa. La taxa mitjana de lloguer era de 24,8 euros per metre quadrat al desembre i ara és de 24,1 euros, una reducció del -2,8%. Per segments, els pisos de tres habitacions han passat de 24,6 a 24,4 euros per metre quadrat, i els estudis han baixat de 26,4 a 23,2. Escaldes-Engordany lidera com la parròquia amb lloguers més cars (26,9), tot i haver caigut lleugerament respecte als 28,3 de l’abril.

71 PROJECTES D’OBRA NOVA ESTAN ACTUALMENT EN ACTIU



L’oferta d’obra nova es troba en expansió. Actualment, hi ha 71 projectes actius, un 7,5% més que els 66 que es van registrar al desembre. Aquests projectes sumen 1.680 apartaments i 401 cases unifamiliars o adossades. La Massana concentra el nombre més elevat (19 projectes), seguida d’Escaldes (12) i Andorra la Vella (8).

Els preus mitjans de l’obra nova es mantenen estables en 6.130 euros per metre quadrat, tot i que les diferències per parròquia són notables. Escaldes destaca amb promocions que superen els 9.000 com Jardins d’Antuix o la Pleta Els Vilars, i arriba al rècord de 19.149 al complex Terrasses d’Emprivat. També s’hi troben projectes com Torre Zenith (11.966) o Meritxell 29 (9.338).

Preus elevats

Les dades confirmen que la pressió sobre el mercat immobiliari es desplaça cap a l’eix central del país. Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i la Massana absorbeixen la major part dels projectes nous i dels preus més elevats. Aquesta concentració d’inversió a les zones més cèntriques i turístiques consolida una bretxa territorial respecte a parròquies com Sant Julià de Lòria o Encamp, on els preus es mantenen força més baixos però l’oferta és molt més limitada.

En comparació amb el desembre, l’oferta d’habitatges per a la venda ha caigut un 19%. Però el més sorprenent és la davallada només en l’últim mes: de l’abril al maig, el parc s’ha reduït en un 13,3%, una disminució accelerada que apunta a una absorció ràpida del mercat o a una retirada d’ofertes, fet que pot agreujar la pressió sobre els preus a curt termini si no es compensa amb més oferta.

També es constata una evolució desigual segons la tipologia. Mentre els estudis i pisos petits baixen de preu, els de gamma alta es mantenen elevats o fins i tot creixen. Això reflecteix una dualització clara: un mercat tensionat per llogaters amb capacitat econòmica alta i un segment mitjà que té poques opcions assequibles, tant en compra com en lloguer.

Amb aquest escenari, el mercat immobiliari andorrà continua polaritzat. Les dades apunten a una consolidació de les zones de luxe com a motor del sector, mentre que l’accessibilitat a l’habitatge esdevé un repte creixent per a les rendes mitjanes i baixes.