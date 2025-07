Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Durant nou dies, del 12 al 21 de juny, els carrers d’Andorra es van convertir en l’escenari d’una competició d’espionatge fictici entre tres agències rivals. Aquesta va ser la premissa de Killer, el joc de rol en viu organitzat per Roger Figuerola amb col·laboració de l’espai Aquelarre, una proposta inèdita al Principat que, segons el seu director de joc, va despertar entusiasme entre els participants i interès creixent entre el públic.

“El que he parlat amb la gent fins ara és molt positiu. Estan contents i s’ho han passat bé, que era l’objectiu principal”, explica Figuerola, tot destacant que, un cop finalitzat el joc, va fer una enquesta de valoració passada durant l’acte de cloenda que ha deixat un balanç molt positiu. “Tothom vol repetir”, somriu.

Un dels punts forts ha estat la cohesió entre jugadors. “Han fet molta pinya, que és clau en una activitat així”, detalla Figuerola. La mecànica del joc, que combinava enigmes, missions i interaccions pel carrer, requeria treball en equip i iniciativa.

Com tota primera edició, l’activitat no ha estat exempta de dificultats. “He subestimat el volum de feina. Si m’hagués organitzat millor, hauria pogut avançar més feina i estar més tranquil durant el joc”, reconeix l’organitzador. També destaca un error de calendari. “No vaig tenir en compte els festius, i això va fer que algunes persones no poguessin jugar perquè marxaven”, puntualitza.

“Volia crear una experiència com les que m’agradaria viure a mi i no n’existia cap a Andorra”

Pel que fa a la creació del joc, la complexitat ha estat un factor clau. “Les normes són pràcticament totes inventades per mi. Cal polir-les perquè el joc sigui equilibrat, just i clar per a tothom”, reconeix.

Hi van participar 13 persones, principalment homes d’entre vint i trenta anys. Molts eren coneguts de l’organitzador, però també hi havia “valents que s’hi han aventurat sense conèixer-me de res”.

A més, diversos participants s’han ofert per col·laborar en futures edicions, tant en l’àmbit tècnic i digital com en la direcció del joc, una mostra clara de l’impacte que ha tingut la proposta.

“Hi ha interès tant dels jugadors com dels seus coneguts, i crec que amb el bocaorella aquest interès creixerà”, afirma. Encara en fase preliminar, ja té idees per a nous formats: més curts, amb altres temàtiques i, probablement, més ben planificats. “Volia crear una experiència com les que m’agradaria viure a mi. Com que no existia a Andorra, vaig decidir organitzar-la”. Després del bon resultat de les enquestes, ha anunciat que hi haurà una segona edició.