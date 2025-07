Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els viatges vivencials marquen la tendència d’aquest estiu. Aquestes apostes són les que van més enllà del turisme: “Experiències que permeten connectar amb la cultura local, la natura i la gastronomia”. Així ho va exposar la representant de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, Maica Terrones. La cerca de “qualitat, bons serveis i experiències a mida” són els principals objectius dels ciutadans andorrans, que cada cop es tornen més exigents, segons Terrones. Una altra tendència d’aquesta temporada és la combinació de destinacions, de “ciutats amb natura o platja amb cultura”.

Entre les ubicacions escollides pels residents de cara a aquest estiu, es troben “els clàssics que no fallen mai” com són Itàlia, França, Portugal o les illes gregues. Uns destins propers i assequibles. Però també hi ha qui es fixa en els països nòrdics, on veu molt d’interès. Alguns exemples són Noruega i Islàndia, indrets en què destaca “la natura i el clima més fresc”. Pel que fa a llocs més exòtics, els líders de l’estiu 2025 són el Japó i el Canadà. En canvi, amb la costa oest dels Estats Units, una destinació habitual els darrers anys per les famílies en aquestes dates, s’està notant “un retrocés considerable”. Les alternatives per a aquest col·lectiu es troben a Centreamèrica, en llocs com podrien ser Costa Rica o similars.

Pel que fa al perfil dels viatgers, des de l’associació en veuen una gran varietat. Tot i així, cal destacar “les famílies que planifiquen viatges en què poden compartir temps de qualitat”. Paral·lelament, moltes parelles busquen “escapades romàntiques o amb un toc gastronòmic”. A més, Terrones explica que cada cop hi ha més sèniors actius “que volen viatjar amb comoditat, però amb contingut cultural”. En general, tot i que es continua buscant fer viatges tranquils, allò de fer “només sol i platja s’ha acabat”. El perfil més jove es decanta, sovint, per viatges combinats amb festivals.

La butxaca dels andorrans és selectiva. La situació econòmica provoca que la “gent miri més bé on posa els diners”, va compartir Terrones. Així doncs, qui opta per viatjar “vol fer-ho bé”. Les oportunitats són més espaiades, però quan s’hi aposta es busca “qualitat i una bona experiència. Una tendència marcada pel lema ‘menys però millor”.

Les recomanacions de les agències se centren a no tranquil·litzar-se més del compte i deixar-ho per a massa tard. La raó és que “la disponibilitat aquest any és molt limitada en molts destins”. A més, s’aconsella que els viatgers siguin flexibles amb dates i amb destinacions si tenen una idea molt concreta. D’aquesta manera, els professionals els ajudaran a trobar més bones opcions, “sense sorpreses”. Encara hi ha molta reserva d’última hora en viatges més curts o d’estiu europeu. Però pel que fa a viatges llargs o fora d’Europa, la gent ja reserva amb més temps per assegurar vols i disponibilitat. Cal seguir aquests consells, perquè, sobretot en relació amb els allotjaments, “la qualitat se’n ressent molt quan s’espera massa”.

El sector, però, es mostra molt optimista, en un punt en què la recuperació posterior a la pandèmia ja és total, tal com va afirmar Terrones, ja que “la demanda és alta, fins i tot superior als anys previs al 2020, i l’interès per viatjar segueix creixent”. “La gent està motivada, amb moltes ganes de viure, celebrar i fer viatges pendents, busca experiències memorables i confia cada cop més en professionals per organitzar-les”, va afegir la representant de l’associació. Per tant, som a les portes del tret de sortida d’una temporada que apunta a un estiu “molt positiu per al sector turístic” i, sobretot, molt emocionant per als viatgers.