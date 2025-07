Una empresa catalana serà el proveïdor tècnic del domini andorra.ad

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ha seleccionat l’entitat Accent Obert, amb seu a Barcelona, com a proveïdor tècnic per a la gestió del domini andorra.ad en un moment clau per reforçar la infraestructura digital andorrana. Així ho va confirmar aquesta setmana el director general d’Accent Obert, Joan Abellà, qui va subratllar el valor d’aquesta col·laboració. “La Fundació.cat, ara Accent Obert, és el proveïdor tècnic d’Andorra Telecom que ens ha seleccionat per la nostra expertesa en la gestió de dominis (el punt cat i el punt barcelona)”, va apuntar.

Accent Obert, fins ara Fundació.cat, assumeix aquest nou paper com a part de la seva trajectòria en l’àmbit de la identitat digital i la gestió segura de dominis. Ara bé, tot i que la gestió i comercialització del .ad continuarà sent responsabilitat d’Andorra Telecom, Accent Obert aportarà el seu coneixement tècnic en la infraestructura del domini.