La Conand Meetup reuneix els professionals de la tecnologia a Andorra

El Centre Cultural La Llacuna va acollir ahir al matí una nova edició del Conand Meetup, la trobada de referència per als professionals i entusiastes de la tecnologia al Principat. Més de 80 assistents van esgotar l’aforament i van omplir la sala de debat, idees i connexions.

L’esdeveniment va comptar amb quatre ponents de primer nivell, que van compartir experiències reals i casos d’èxit: Marc Rivero, expert reconegut en ciberseguretat i autèntic rock star del sector, va explorar els reptes dels exploits zero-click, spyware i APT mòbils; Oriol Matavacas, arquitecte cloud, va obrir la caixa d’eines per dissenyar arquitectures serverless basades en casos pràctics; Claudio Amorim va explicar com estructurar dades desestructurades amb Neo4j, Rust i Python per transformar informació en coneixement accionable; i Dimitri Tarasowski, considerat també un veritable rock star en l’àmbit del desenvolupament, va reflexionar sobre el futur sense codi i el paper decisiu dels arquitectes de software.