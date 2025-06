Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Interior impulsa un registre per reforçar el control sobre la immigració irregular, concretament sobre els reagrupaments que no compleixen els requisits legals. Ho exposa el ministre d’Educació, Ladislau Baró, en la resposta a les preguntes formulades per la consellera d’Andorra Endavant, Noemí Amador, sobre la xifra d’alumnes matriculats en centres educatius que no tenen permís de residència perquè els progenitors no han complert amb els requisits previstos a la legislació per poder regularitzar-los. Baró precisa que no disposen d’aquesta dada perquè no es demana la situació administrativa dels menors –preval el dret a l’educació–, però afegeix que en el marc de les noves disposicions relatives al reagrupament familiar que s’han recollit a la llei òmnibus per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, el ministeri d’Interior està treballant en aquest registre.

La llei preveu mesures de ‘càstig’ per reagrupaments il·legals



La llei òmnibus estipula les conseqüències de desplaçar parents al Principat malgrat no poder garantir-los el tràmit de la residència perquè no es compta amb els mitjans econòmics mínims que diu la normativa. Precisa nous supòsits de denegació d’autoritzacions d’immigració (inicials i de renovació), i també la possibilitat d’anul·lar el permís en cas que es constati que hi ha familiars d’una persona resident vivint al país sense papers. Per tal que el ministeri d’Interior, responsable de la gestió migratòria, pugui dur a terme aquest control amb més garanties, la llei indica alhora que “els altres departaments de Govern, la Caixa Andorrana de Seguretat Social i els comuns han de col·laborar amb el ministeri competent en matèria d’Interior i li han de comunicar qualsevol situació irregular en l’àmbit d’immigració o qualsevol altre incompliment de la normativa d’immigració del qual tinguin coneixement”. Un trasllat de dades que la llei afegeix que “s’entén emparat per la missió en interès públic i l’exercici de poders públics que preveu la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració [...] i no requereix el consentiment de la persona concernida”.

Una obligació de cooperació que el ministre d’Educació precisa que sí que implica la seva cartera. “Sí que opera –en l’àmbit de la informació de la qual es disposa– el deure de col·laboració i de comunicació amb el ministeri de Justícia i Interior establert en la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge”, assenyala en la resposta. I amb posterioritat detalla que “el ministeri de Justícia i Interior, que s’encarrega de la política d’immigració, d’acord amb l’exercici de les funcions que li són pròpies i a partir del deure que estableix l’esmentada disposició addicional cinquena, pot construir –i així ho està fent– el sistema registral que consideri adequat, sempre amb el degut respecte al marc normatiu, per tal de fer efectives les seves competències en matèria de política d’immigració”. Una tasca que, avança, es materialitzarà “els propers mesos” perquè amb les dades dels diferents organismes implicats, el ministeri d’Interior procedeixi a aplicar les mesures previstes a la legislació per garantir la immigració ordenada.

L'escola

El ministre assenyala que, en compliment de la normativa, “tots els centres escolars públics del país garanteixen l’escolarització immediata i l’acollida de l’alumnat, sense discriminar per raó de situació administrativa. L’objectiu principal és assegurar el dret a l’educació”. I que si bé sí que se’ls demana un número d’identificació administrativa (NIA), perquè així ho estableix la llei per a les persones que es relacionen amb l’administració, com és una inscripció escolar, “en cap cas no es tracta d’un mecanisme de control de la residència legal, sinó d’una eina d’identificació administrativa, que s’atorga d’acord amb la legislació vigent”. Per tant, la residència (si és irregular o no) no és quelcom que consti als registres escolars.