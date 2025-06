Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Malgrat que les dones representen més del 60% del personal judicial en categories com batlles, fiscals adjunts i secretaris judicials, continuen sent minoritàries en els llocs de comandament, segons apunta el segon informe sobre l’impacte de gènere elaborat pel Consell Superior de la Justícia (CSJ). El document constata que els càrrecs de lideratge, com la Fiscalia General –designada per l’executiu– o els membres del mateix CSJ –escollits per diferents institucions– encara són dominats pels homes.

Es proposa fer enquestes per detectar desigualtats



L’informe proposa accions per revertir aquesta desigualtat, com ara polítiques de promoció activa per a dones, formació en lideratge inclusiu i auditories dels processos de nomenament. També destaca la necessitat de millorar la recollida de dades i fer enquestes qualitatives per detectar possibles desigualtats encobertes.

Paral·lelament, el CSJ ha engegat dues formacions sobre igualtat i violència de gènere. La primera es va dur a terme ahir i va abordar la violència de gènere des d’una perspectiva general, i la segona, prevista per al 3 de juliol, se centra en l’aplicació del protocol Codi Lila i s’adreça específicament al personal de recepció i als secretaris judicials.

El Consell Superior de la Justícia ha aprovat també el seu Pla d’Igualtat, amb accions per afavorir una cultura institucional lliure de discriminació, amb mesures en selecció i promoció de personal, conciliació i formació amb perspectiva de gènere. Tot i els avenços, el document deixa clar que la igualtat formal només serà efectiva si es tradueix en una presència real de dones als espais de decisió.