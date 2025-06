Andorra acollirà una trobada internacional sobre predicció d’allaus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra serà l’amfitriona l’any 2029 de l’Assemblea General de Serveis de Predicció d’Allaus Europeus (EAWS), un esdeveniment que reuneix tècnics i experts de tots els països europeus amb zones d’allaus actives. La decisió s’ha pres durant la reunió que ha tingut lloc aquesta setmana a Seegau, a l’estat austríac de Styria, on ha participat una delegació del Servei Meteorològic Nacional.

Segons va informar el Govern, la candidatura andorrana ha estat valorada positivament per la seva combinació de competència tècnica i coneixement del terreny, tenint en compte la dimensió del país i la seva experiència directa amb les zones d’allaus. A més, la proposta també ha integrat una oferta cultural i logística atractiva per als assistents.

L’objectiu principal de l’assemblea és millorar la comunicació i la comprensió del risc d’allaus, amb la finalitat de reduir el nombre d’accidents i víctimes. Durant la trobada d’aquest any, els experts han treballat en l’actualització de l’escala de perill d’allaus i en la seva correspondència amb els nivells d’avís meteorològic, dues línies de treball en què Andorra ha tingut una participació destacada. A l’entitat hi són representats tots els estats europeus que tenen serralades on es desencadenen allaus durant el període nival, però també hi assisteixen representants dels centres de predicció nord-americans. La propera assemblea general serà el 2027 a Polònia.