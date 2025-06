Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Per entendre l’agressió amb una fulla d’afaitar d’una dona a la seva exparella del 8 d’octubre de 2024, cal remuntar-se a l’inici de la relació entre l’acusada i la víctima, tots dos tutelats, que es van conèixer al Centre de Dia de Nostra Senyora de Meritxell mesos abans. A partir d’una amistat inicial, van començar una relació sentimental tòxica carregada d’inestabilitat emocional, manipulació i, segons el relat de la dona, abusos sexuals. L’agredit, diagnosticat d’esclerosi múltiple, psicosi i TDAH, s’hauria, segons la defensa, aprofitat de la vulnerabilitat emocional i dels múltiples trastorns mentals de l’acusada. La seva dependència emocional es va traduir, fins i tot, en la voluntat de convertir-se a l’islam per agradar-li, tot i que ell ja s’havia compromès amb una altra dona al Marroc.

La defensa recomana l’ingrés en un centre psiquiàtric



Entre juny i juliol, la dona va denunciar un episodi d’agressió sexual, que després va retirar “per amor”. El 21 de juliol, el seu pare va alertar la policia pel seu estat mental. Tant l’entorn familiar com la Fundació Tutelar van advertir reiteradament sobre la necessitat que seguís la medicació i evités l’alcohol, però ella sovint incomplia aquestes indicacions. Tot i les recomanacions de tallar la relació, el vincle amb l’home va continuar. Els professionals de la Fundació es van reunir fins a tres vegades amb ell per instruir-lo sobre com actuar davant d’un brot de la noia, demanant-li que avisés urgències si s’autolesionava, controlés la seva medicació i evités que consumís alcohol; demandes que l’agredit va ignorar la nit dels fets.

El dia 8 d’octubre, la parella es va citar en un aparthotel d’Encamp per acomiadar-se definitivament. Segons la fiscalia, després de tancar-se al bany i d’autolesionar-se tres vegades, la dona va agredir l’home amb una fulla d’afaitar quan ell va obrir la porta. El tall al coll va ser de 8 a 10 centímetres i, segons els forenses, hauria pogut ser mortal. La forense que els va examinar l’endemà no va poder determinar si va ser intencionat, atès que la ferida estava embenada, ni tampoc va tenir accés a la història clínica d’ella; tot i això, va recomanar una visita psiquiàtrica per als dos.

El doctor Carlos Mur, psiquiatre tractant de l’acusada, va qualificar el seu cas de “molt complex” i va detallar que pateix trastorn límit de la personalitat, depressiu amb ansietat, obsessivocompulsiu i possible bipolaritat. Va assenyalar que la combinació d’aquests trastorns amb el consum d’alcohol i l’abandonament del tractament pot provocar episodis puntuals de descontrol d’impulsos, especialment davant situacions de frustració, com el desengany de la relació i el presumpte intent de violació. Tot i això, va destacar que les reaccions de l’acusada, en aquests casos, solen dirigir-se contra ella mateixa i no contra tercers, un diagnòstic corroborat per la Fundació Tutelar.

La Fiscalia sosté que va ser deliberat, motivat per gelosia i no justificat per defensa pròpia, que l’acusada era conscient del que feia i que havia actuat amb premeditació i traïdoria. Subratlla que la víctima era més feble físicament. Demana una condemna de deu anys de presó per temptativa d’assassinat i una indemnització global de més de 9.000 euros. La defensa recorda que si hagués tingut la voluntat d’assassinar-lo hauria emprat algun dels ganivets que tenia disponibles, en comptes d’una fulla d’afaitar, i demana una pena de màxim dos anys, a més de recomanar l’ingrés a un centre psiquiàtric especialitzat, ja que l’acusada no tenia ple control dels seus actes.