Fer que l’art romànic sigui tangible per a tothom. Aquesta és la voluntat del nou projecte Descobreix amb les mans, impulsat pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports, que ofereix maquetes impreses en 3D de diverses esglésies romàniques del país pensades especialment per a persones amb discapacitat visual.

“El que volem és trencar barreres i garantir que tothom pugui gaudir del patrimoni”, afirma Rut Casabella, cap d’àrea de Museus i Monuments. Les reproduccions, elaborades per l’empresa Decibel, repliquen amb detall els volums arquitectònics dels edificis i estaran disponibles aquest estiu coincidint amb el programa Romànic de bat a bat.

Aquesta primera fase inclou les esglésies de Santa Coloma, Sant Serni de Nagol i Sant Climent de Pal. El 2025 s’hi sumaran Sant Joan de Caselles, el conjunt històric de les Bons, Sant Martí de la Cortinada i Sant Miquel d’Engolasters. Les maquetes s’exposaran sobre peanyes a una alçària adaptada perquè infants i adults les puguin explorar còmodament amb les mans.

“El projecte s’emmarca dins del pla estratègic de museus i monuments 2024-2030 i avança cap a una cultura més inclusiva”, destaca Joan-Marc Joval, director del departament de Promoció Cultural. La intenció és oferir una experiència completa i significativa a les persones amb discapacitat visual que visitin aquests espais patrimonials.

Les maquetes incorporen detalls tàctils que permeten percebre les proporcions i característiques de cada temple. “És una manera d’apropar l’art a aquells que habitualment no hi poden accedir amb plenitud”, afegeix Casabella. A més, s’han tingut en compte criteris d’ergonomia, resistència i comprensió tàctil per assegurar-ne l’ús efectiu i l’enteniment per part de tots els usuaris.

Amb la iniciativa, el Govern aposta per fer accessibles no només els continguts, sinó també l’experiència cultural. Un pas endavant perquè ningú quedi al marge de la riquesa artística i històrica. Les esglésies es podran visitar entre juliol i agost, amb visites guiades i horaris amplis.