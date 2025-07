El residents van fer un 11,2% de viatges més el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els residents van fer un total de 303.120 viatges i excursions l'any passat, xifra que representa un augment de l'11,2% respecte al 2023. Així ho indica el servei d'Estadística aquest matí, apuntant que el 72,2% de la xifra total correspon a excursions i el 27,8% a viatges. El nombre de viatges va tenir una variació anual del 54,1% i les excursions de 0,5% respecte al 2023. El nombre de nits passades fora d'Andorra va ser de 738.323, amb una variació positiva del 54,2% respecte a l'any anterior. El nombre de viatgers va ser de 168.238 i el d'excursionistes de 334.570.

El principal país de destinació va ser Espanya, amb un 54,7% del total, seguit del grup d'altres països, amb un 23%, Portugal amb un 15,5% i França amb un 6,8%. Estadística també informa que els allotjaments de mercat van representar el 56,1% del total, mentre que els allotjaments de no mercat van representar el 43,9%.

El 62,6% dels viatgers van fer servir el vehicle lleuger de motor per sortir del país, una variació del 35,7% respecte al 2023. El transport aeri va ser el mitjà per a 24,4% dels viatgers, un augment del 109,1% respecte a l'any passat, i el transport amb autobús va suposar un 5,7% dels viatges, amb una variació anual del 54%. Per contra, el transport marítim va tenir una variació negativa del 21%, suposant només el 2,7% dels viatges, apunta Estadística.

Els principals motius són vacances i oci, amb el 93,7% del total, seguit dels viatgers amb motiu de visites a familiars o amics amb un 4,1%. Finalment, només el 0,7% van viatjar amb motiu principal de tractament de salut.

Augmenta la despesa

La despesa total en viatges va ser de 128.149.225 euros, mentre que la despesa mitjana per viatge va ser de 1.520,07 euros. Les dades d'Estadística també mostren que la despesa mitjana per persona va ser de 761,71 euros i el cost per nit va ser de 173,57 euros. Finalment, la despesa mitjana per nit i per persona va ser de 86,03 euros.

La variació anual de la despesa total del 2024 respecte al 2023 va ser del 45%, la despesa mitjana per viatge va decréixer el 5,9%, igual que la despesa mitjana per nit. Tot i que la despesa mitjana per nit i per persona va augmentar un 8,2% respecte al 2023.

La despesa total en excursions va ser de 25.894.190 euros el 2024. La despesa mitjana per excursió i persona va ser de 118,34 euros i la despesa mitjana per persona de 77,40 euros, apunta Estadística.